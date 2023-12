Ils ont bravé le froid pour appuyer l’école publique : près de mille personnes, citoyens et syndiqués de la FAE, étaient réunies vendredi midi devant les bureaux du premier ministre François Legault au centre-ville de Montréal en soutien au personnel du milieu de l’éducation.

« L’école publique, j’y crois », « Plus la CAQ nous méprise, plus on se mobilise » : une marée de manifestants, pancartes à la main, a bloqué la circulation sur la rue Sherbrooke à l’intersection de la rue McGill College. Des automobilistes enjoués klaxonnent en guise de soutien. Plusieurs portaient des tuques à l’effigie de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). L’organisation est en grève depuis un mois.

« Ce n’est pas fini. Ce n’est pas fini avec la FAE, on doit continuer à soutenir l’école publique. Il faut en prendre soin », a indiqué sur place Vincent Bolduc, l’un des organisateurs du rassemblement. La population demeure, selon lui, à l’écoute des revendications des enseignants. « On ne reviendra pas en arrière. On ne tolèrera plus de recul. » Ces dernières semaines, Sandra Vineberg-Martel a senti « un début de changement. » L’enseignante a bravé le froid vendredi midi. « Ce n’est pas juste salarial cette négociation. C’est sur l’avenir de la profession dans un sens plus large », a-t-elle expliqué.

La collègue qui l’accompagnait, Marie-Ève Lacas, abonde dans le même sens. « C’est plus que juste des négos pour le salaire. C’est un tournant. »

Les deux femmes se réjouissent du soutien de la population. « Même après que les parents aient eu à gérer le casse-tête de l’école, on sent vraiment une vague de solidarité », s’est émue Mme Vineberg-Martel. Plusieurs enseignants dans la précarité sacrifient leur bien-être en ce moment, rappelle Mme Lacas. Elle souhaite donc que les choses avancent le 8 janvier prochain. « On se sent un peu mis de côté », a-t-elle cependant ajouté, faisant référence à la proposition de règlement entre le gouvernement Legault et Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), qui représente 60 % des syndiqués. Pour l’instant, il n’y a pas de proposition de règlement avec la FAE, qui ne fait pas partie du Front commun.

Plusieurs artistes, personnalités publiques et politiciens ont pris part au rassemblement en soutien à l’école publique. Vincent Bolduc, Catherine Ethier, Simon Boulerice, Sophie Cadieux, Emmanuel Bilodeau, Anaïs Barbeau-Lavalette, Vincent-Guillaume Otis et Isabelle Blais étaient notamment présents.

Guillaume Cliche-Rivard et Ruba Ghazal, députés de Québec solidaire, faisaient également partie de la foule qui était toujours au rendez-vous en début d’après-midi.