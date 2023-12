(Montréal) Des enseignants de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) sont rassemblés devant les ports de Montréal et de Québec jeudi matin, eux qui estiment que le gouvernement les « mène en bateau » dans les négociations actuelles.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué, la FAE a expliqué que ses membres ont choisi de « bloquer le Port de Montréal, puisque le seul argument que le gouvernement semble comprendre, c’est l’argent ».

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE LA FAE

« La FAE ainsi que les enseignantes et enseignants demandent donc à François Legault de prendre ses responsabilités et d’agir en chef d’État soucieux d’en arriver à une entente de principe satisfaisante, qui répondra aux besoins criants des profs, mais aussi de leurs élèves, jeunes et adultes », a soutenu le vice-président à la vie politique à la FAE, Patrick Bydal, par écrit.

Les 66 000 membres de la FAE sont en grève illimitée depuis le 23 novembre. Ils amorcent donc jeudi leur cinquième semaine de débrayage.

Mercredi, la FAE a fait savoir en fin de journée qu’elle rejetait la dernière offre patronale présentée mardi par le Conseil du trésor. L’autre grand syndicat d’enseignants, la Fédération des syndicats de l’enseignement, affiliée à la CSQ, avait aussi rejeté cette offre mardi soir.

« Contrairement aux propos véhiculés (mardi) par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, cette nouvelle offre contient des reculs importants pour les enseignantes et enseignants ainsi que pour leurs élèves et ne constitue pas une entente de principe satisfaite pour répondre aux besoins criants de l’école publique », a expliqué la FAE dans un communiqué pour justifier son refus.

La présidente de la FAE, Mélanie Hubert, a également accusé le gouvernement Legault d’avoir « opté pour une stratégie d’épuisement des profs, en laissant perdurer ce conflit, ce qui est complètement inacceptable et irresponsable quand on considère la souffrance enseignante et les impacts du manque de services de qualité aux élèves ».