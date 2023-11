(Québec) Le gouvernement Legault demande aux universités anglophones d’avoir un plan de francisation « plus ambitieux » en contrepartie d’une hausse moins marquée des droits de scolarité pour les étudiants venant des autres provinces canadiennes.

La Presse a révélé mercredi que le gouvernement Legault augmenterait ces frais de 33 % au lieu de pratiquement les doubler.

D’après nos informations, la facture pour les étudiants du reste du Canada passerait finalement de 9000 $ à 12 000 $ par année à l’automne 2024. Ce scénario serait soumis au Conseil des ministres bientôt, en vue d’une annonce la semaine prochaine.

Le gouvernement Legault a soulevé l’ire des universités anglophones en annonçant en octobre que les droits de scolarité seraient pratiquement doublés pour atteindre 17 000 $.

Lors d’une mêlée de presse mercredi, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, n’a voulu ni infirmer ni confirmer ces informations qui, par ailleurs, ont été validées par d’autres sources gouvernementales.

« Je ferai le point là-dessus en temps et lieu. Pour moi, l’important, c’est qu’on francise les étudiants et qu’on les retienne davantage », a-t-elle affirmé.

Elle a des discussions avec les recteurs des universités anglophones au sujet du plan de francisation qu’ils ont offert au premier ministre François Legault lors d’une rencontre à ses bureaux, le 6 novembre. Les recteurs ont proposé de franciser au moins 40 % de leurs étudiants non francophones venant du reste du Canada et de l’étranger, notamment avec l’instauration de cours obligatoires.

« L’initiative ne va pas assez loin », a affirmé Pascale Déry. Elle veut des « cibles plus concrètes » et des « gestes plus concrets ». « On est en train de travailler sur un plan plus ambitieux », a-t-elle ajouté.

Les recteurs de McGill et Concordia ont proposé d’instaurer des cours et des activités obligatoires de français langue seconde « dans un délai de trois ». Or, selon nos informations, le gouvernement veut que ces mesures soient mises en place dès 2025. Il souhaite également lier une partie du financement des universités à la réalisation du plan de francisation.

Pour le député péquiste Pascal Bérubé, le gouvernement Legault « est en train de reculer quant à sa mesure sur les frais de scolarité pour les étudiants canadiens » et tarde à déposer le plan d’action attendu sur la langue française.

Selon nos informations, Québec entend maintenir la nouvelle tarification annoncée pour les étudiants étrangers. Il veut fixer un tarif plancher à 20 000 $, montant sur lequel le gouvernement entend percevoir 3000 $.