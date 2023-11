Grèves dans le secteur public Grands-parents à la rescousse

Aux quatre coins de la province, des grands-parents lèvent la main en ce début de grève pour faire d’une pierre deux coups : passer un peu de temps avec leurs petits-enfants et soulager les parents. Inquiets pour les acquis des élèves, mais solidaires des revendications syndicales, plusieurs souhaitent que la situation se règle le plus tôt possible.