Places en garderie

Un « vrai » guichet unique dans un an

(Québec) Les enfants des parents à qui l’on a promis pour la première fois une liste d’attente centralisée et efficace ont aujourd’hui 18 ans. La patience est toujours de mise, mais, d’ici un an, un « vrai » guichet unique, « plus simple et plus fiable », doit voir le jour pour obtenir une place en garderie.