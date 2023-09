(Québec) Brandissant un document interne révélant qu’il manquera plus de 14 000 enseignants d’ici quatre ans, la députée libérale Marwah Rizqy exhorte le ministre Bernard Drainville à tenir une « réunion d’urgence » pour s’attaquer à la pénurie de personnel.

« Je suis un peu choquée parce qu’il me semble que, quand on est un ministre de l’Éducation et qu’on apprend une bombe aussi importante, qu’il va nous manquer environ 14 000 enseignants, il me semble que l’on convoque une réunion d’urgence », a lancé la porte-parole libérale en matière d’éducation, vendredi. Celle-ci participe à une interpellation du ministre Drainville – un exerce de reddition de compte – au Parlement.

Mme Rizqy a brandi un document interne préparé par le ministère de l’Éducation, daté de juin 2023, qui fait état des prévisions des besoins de main-d’œuvre dans le réseau d’ici 2027. On y apprend notamment que le nombre approximatif d’enseignants à recruter par année est 13 600, ce qui inclut la cible d’embauche annuelle de 10 000 (70 % sont des suppléants).

Nombre moyen d’enseignants à recruter par année Cibe d’embauche annuelle selon les tendances actuelles : 10 000

Nombre d’enseignants manquants par année : 3600

Total : 13 600

Or, le nombre de diplômés annuel (baccalauréat et maîtrise) est d’environ 3000. « Donc, vous comprendrez que le différentiel avec les départs à la retraite et les départs tout court en éducation, il nous manque annuellement 10 000 enseignants […] donc on est condamné à l’échec, en éducation c’est ça et le ministre le sait depuis juin », a déploré la députée de Saint-Laurent.

Nombre d’enseignants manquants par année (prévision) 2023-2024 : 4725

2024-2025 : 3235

2025-2026 : 3035

2026-2027 : 3235

Total : 14 230

La députée libérale accuse le ministre Bernard Drainville « d’immobilisme » alors qu’il y a péril en la demeure, selon elle. « Je ne comprends pas et je ne m’explique pas qu’il n’ait pas convoqué une réunion d’urgence, convoqué les recteurs d’université, les doyens de toutes les facultés d’éducation du Québec. Convoquez tous les [directeurs généraux], les acteurs du réseau, des syndicats… », a-t-elle énuméré.

Ils ont des solutions. Ils attendent juste d’avoir un capitaine qui dit : « Nous, là, on va redresser l’éducation pour de vrai cette fois-ci ». Marwah Rizqy, députée libérale de Saint-Laurent

Mme Rizqy a affirmé que le document interne du ministère a été transmis à des groupes « triés sur le volet » à l’issue d’une « rencontre confidentielle » avec le ministre Bernard Drainville. Le principal intéressé s’est défendu d’avoir « caché » ces informations et a répliqué que la députée libérale avait eu accès au modèle prévisionnel, le 1er mai dernier, puis à l’ensemble des chiffres en juin.

« Quand elle dit que ce document n’a pas été partagé, qu’il a été caché et tout le reste, non seulement il n’a pas été caché, il a été envoyé à sa propre commission [de l’administration publique], dont elle est présidente. Donc, si elle n’a pas choisi de le rendre public, faudrait lui demander pourquoi », s’est défendu M. Drainville lors de sa période d’échange avec la députée au Salon bleu. Ce que Mme Rizqy a nié.

Des prévisions de main-d’œuvre

Le document intitulé Prévisions des besoins de main-d’œuvre dévoile également qu’il manquera 14 230 enseignants dans le réseau en 2027 (cela ne tient pas compte des mesures déployées par Québec pour augmenter le recrutement). Par ailleurs, on constate dans le document que « l’Opération main-d’œuvre » du gouvernement Legault est insuffisante pour résorber la pénurie.

En effet, le ministère anticipe que les « effets potentiels » des mesures annoncées permettront de diminuer de 30 % le manque d’effectifs prévu d’ici quatre ans.