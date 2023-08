Postes non comblés dans les écoles

« Beaucoup » de profs non légalement qualifiés, prévient Drainville

(Québec) Il y a toujours des postes non pourvus dans les écoles et il y aura « beaucoup » d’enseignants non légalement qualifiés dans les classes à la rentrée, prévient le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. La pénurie est telle qu’il en vient à espérer à tout le moins « un adulte » par classe, quitte à ce que cette personne n’ait aucune formation universitaire.