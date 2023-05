(Québec) Près de 30 000 enseignants, soit le quart des effectifs, ont enseigné dans les écoles québécoises sans être légalement qualifié, rapporte la vérificatrice générale du Québec, qui s’inquiète de la pénurie de main-d’œuvre sur la réussite éducative des enfants.

« Plus du quart des enseignants qui ont travaillé au cours de l’année scolaire 2020-2021 étaient non légalement qualifiés, soit plus de 30 000 personnes. Alors que cette situation était prévisible, le [ministère de l'Éducation] et les [centres de services scolaires] n’ont toujours pas une information complète et fiable sur ses causes ni sur les enjeux qui y sont liés », affirme Guylaine Leclerc dans son plus récent rapport déposé jeudi à l’Assemblée nationale.

L’ampleur du nombre d’enseignants non légalement qualifié dans le réseau scolaire était mal connue. Les données varient d’un centre de services scolaire à l’autre, et n’incluaient pas les suppléants et les enseignants à la leçon. La VG en est arrivée à ce nombre en croisant les données des centres de services scolaires avec les « données du système de qualification des enseignants » pour la même période.

Ces 30 000 travailleurs sont « principalement des suppléants » qui ont « travaillé l’équivalent de 8,3 % des jours totaux travaillés par l’ensemble des enseignants ». « Plusieurs élèves subissent des changements d’enseignants répétés, ce qui nuit à leur réussite scolaire selon diverses études », note Mme Leclerc.

L’explosion du nombre d’enseignants non légalement qualifiés témoigne de la pénurie de main-d’œuvre qui affecte le réseau scolaire. Mais on en sait peu sur ces travailleurs. « Parmi les 3778 détenteurs d’une tolérance d’engagement, les trois quarts détenaient un baccalauréat ou une maîtrise dans une discipline autre que l’enseignement », note la vérificatrice.

« Quant aux 26 743 enseignants sans autorisation, le MEQ ne dispose d’aucune information sur leur profil scolaire », note Mme leclerc.

Car le ministère de l’Éducation ignore beaucoup de choses. La VG a d’ailleurs rédigé une liste de tout ce qu’il ne sait pas.

Ce que le ministère de l’Éducation ne sait pas Le nombre total de postes déjà pourvus et à pourvoir (réguliers à temps plein et à temps partiel)

Le nombre d’enseignants actifs non légalement qualifiés et leur profil scolaire

Le nombre moyen d’enseignants nécessaires pour pourvoir un poste

Le nombre moyen d’élèves par classe

Les prévisions du nombre de postes d’enseignants à pourvoir dans l’avenir

Le taux de rétention, de roulement et d’absentéisme

Les départs à la retraite

Les démissions et les raisons de celles-ci

De son côté, le ministère dit qu’il veut s’améliorer. Selon des représentants du MEQ, un chantier amorcé en 2022 a pour objectif de développer des mécanismes qui devraient permettre au ministère de disposer d’une information à jour à l’égard de la situation du personnel enseignant. La capacité d’obtenir des données probantes est également un des objectifs de la réforme du réseau de l’Éducation proposée par le ministre Bernard Drainville.

Mais les centres de services ne répondent pas toujours à ses demandes. « Lors de deux collectes d’information réalisées au printemps 2022 portant sur le nombre total d’enseignants actifs, le taux de réponse n’a été respectivement que de 57 % et de 40 % », dit-elle.

Pénurie

Le nombre d’enseignants non qualifiés est surtout le symptôme d’une importante pénurie de main-d’œuvre. Selon les recherches du VGQ, en septembre 2022, il manquait 1033 postes à temps pleins et à temps partiels dans 63 centres de services scolaires. Mais il faut y ajouter l’équivalent de 10 500 postes d’enseignants à temps plein liés aux libérations, aux congés de maladie, aux invalidités et aux congés parentaux.

En 2020-2021, le réseau scolaire public québécois comptait, à la formation générale des jeunes, 111 000 enseignants pour 972 000 élèves.

Cette pénurie a des effets néfastes sur les élèves. Les directions d’école rencontrées par la VG constatent une diminution de la qualité de l’enseignement et des services donnés aux élèves, « notamment en raison du nombre élevé d’enseignants non légalement qualifiés », ainsi qu’une « augmentation de l’insécurité, de l’instabilité et de l’anxiété chez les élèves ». La pénurie provoque de « nombreux changements d’enseignants en cours d’année ».

La VG estime également que les initiatives gouvernementales pour pallier la pénurie sont « gérées à la pièce, sans vue d’ensemble ».

« Ces problèmes sont d’autant plus inquiétants qu’ils s’ajoutent aux retards d’apprentissage que le Vérificateur général a soulevés dans son rapport d’audit Enseignement à distance durant la pandémie de COVID-19 publié en décembre 2022 », a-t-elle dit.

Et l’absence de données rapportée par la vérificatrice rend difficile pour le ministère d’estimer « le nombre d’enseignants à former et à recruter chaque année en vue de répondre aux besoins ». « Quant au diagnostic des causes de la pénurie, il devrait notamment s’intéresser au nombre d’inscriptions et à la persévérance dans les programmes universitaires en éducation, au nombre de nouveaux enseignants qui quittent », explique-t-elle.

Des signes avant-coureurs

Mme Leclerc souligne que la pénurie d’enseignants était prévisible. Le Conseil supérieur de l’éducation se préoccupait déjà de cette réalité en 2014 « Il recommandait aussi de faire preuve de vigilance afin d’éviter que les difficultés de recrutement n’occasionnent l’embauche de personnel insuffisamment qualifié », dit-elle.

En 2009, une analyse produite par le MEQ démontrait que « la prévision des besoins en personnel enseignant pour les années à venir dépassait le nombre de nouveaux enseignants généralement qualifiés par les universités ».

C’est sans compter la politique de maternelle quatre ans de la CAQ. « En novembre 2019, l’accès à la maternelle quatre ans a été élargi à tous les enfants, tandis que cet accès était auparavant limité aux enfants de milieux défavorisés. Une analyse du MEQ datant de 2019 évaluait que ce projet nécessiterait de 3000 à 5000 enseignants supplémentaires environ, selon sa popularité », affirme Mme Leclerc.

Pourtant, cette planification se fait ailleurs. « Plusieurs administrations, comme l’Ontario, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, ont mis en place des systèmes qui permettent d’avoir un portrait de la situation ou de déterminer les besoins futurs en personnel enseignant », écrit la VGQ.