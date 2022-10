Le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), qui vient de mettre sur pause une dizaine de projets d’écoles primaires et secondaires à peine deux semaines après les élections provinciales, a perdu plus de 2300 élèves depuis 2019. Une perte qui justifie de marquer un temps d’arrêt, selon l’organisation.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Marie-Eve Morasse La Presse

Si en 2019 le CSSMB comptait 50 220 élèves aux niveaux préscolaires, primaires et secondaires, il n’en comptait plus que 49 900 en 2020. En 2021, ce chiffre a ensuite chuté à 48 430, pour finalement atteindre 47 880 en 2022. En quatre ans, l’effectif scolaire a donc diminué de 2340 élèves.

C’est cette « baisse importante du nombre d’élèves », répartie dans plusieurs secteurs, qui a poussé le ministère de l’Éducation, de concert avec le centre de services scolaire, à mettre sur pause huit projets de nouvelles écoles. Les projets qui seront mis sur pause sont les suivants : une école primaire à Mont-Royal, l’agrandissement de l’école secondaire Mont-Royal, une école primaire à Saint-Laurent et une autre à Saint-Laurent Ouest, l’agrandissement des écoles des Berges-de-Lachine, du Très-Saint-Sacrement et de l’Eau-Vive, ainsi que la construction d’une école primaire et secondaire à L’Île-des-Sœurs, ainsi que le rapportait jeudi La Presse.

Selon le CSSMB, ces constructions et opérations d’agrandissement d’écoles avaient d’abord été planifiées en raison d’une « hypercroissance » qui ne s’est finalement jamais produite.

Il y a encore une autre vague d’exode : des familles ont quitté l’île et il y a eu un certain exode vers le privé. Kathleen Legault, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire

Le centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île a quant à lui connu une hausse de son nombre d’élèves cette année. Par rapport à l’an dernier, il y a 1135 élèves de plus. Aucun projet d’agrandissement ou de construction d’école n’a été mis en attente.

L’an dernier, c’est le centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) qui avait été particulièrement touché par l’exode, rappelle Kathleen Legault. Or, la tendance est inverse cette année : on note jusqu’ici une augmentation de 400 élèves par rapport à l’an dernier. En conséquence, aucun projet d’agrandissement ou de construction de nouvelle école n’est mis en veilleuse.

Mont-Royal et L’Île-des-Sœurs visés

Le CSSMB affirme que les secteurs de Mont-Royal et de L’Île-des-Sœurs sont particulièrement touchés par « ces changements démographiques récents » sur l’île de Montréal.

Cela fait plus d’un an que des discussions ont lieu dans Mont-Royal au sujet de l’arrivée d’une nouvelle école primaire francophone. L’administration, frappée par un bouleversement démographique qui a entraîné un nombre important de nouveaux élèves francophones, en était venue à la conclusion qu’elle devait se doter d’une quatrième école primaire.

Or, en 2022, les écoles primaires de Mont-Royal « ont accueilli près de 100 élèves de moins que prévu et les projections gouvernementales laissent présager de nouvelles baisses au cours des prochaines années », écrit la directrice générale adjointe du centre de services scolaire, Danielle Roberge, dans une lettre aux parents. Pourtant, dès juin 2019, le ministère de l’Éducation confirmait dans son Plan québécois des infrastructures 2019-2029 « qu’une nouvelle école primaire allait être construite à Mont-Royal ».

Selon Mme Roberge, « 88 groupes composaient nos écoles primaires de Mont-Royal en 2020 ». « En 2021-2022, nous en avions 84 au sein de ces établissements. Finalement, au 30 septembre, le CSSMB comptait 81 groupes. Le contexte pandémique de même que les conditions économiques semblent avoir frappé de plein fouet le secteur de Mont-Royal. » Même les unités modulaires – soit des classes mobiles pour accueillir plus d’élèves – « ne seraient plus nécessaires d’ici quelques années ».

Appel à plus de collaboration

Joint par La Presse, le maire de Mont-Royal, Peter Malouf, a dit « comprendre la décision » du CSSMB. « Les gouvernements devraient toutefois être un peu plus à jour dans leurs statistiques, et travailler de plus près avec les villes », a-t-il ajouté, en appelant à des analyses démographiques plus « régulières » pour éviter les aller-retour du genre.

Avec la pandémie, avec le nombre de personnes qui sont allées dans les banlieues, avec les coûts des résidences qui ont augmenté significativement, et surtout avec le nouveau rôle d’évaluation, la donne a beaucoup changé. Peter Malouf, maire de Mont-Royal

Au lendemain de l’annonce aux parents de L’Île-des-Sœurs de la suspension d’un projet d’école dans leur secteur, la nouvelle députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, a réclamé une rencontre d’urgence avec le ministère de l’Éducation et le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

« L’accès à l’éducation publique, ça ne devrait pas être mis sur pause ! Par cette nouvelle, la CAQ laisse à l’abandon des enfants qui suivent encore leurs cours dans des tours à bureaux, des jeunes du secondaire sans école à proximité et des enfants qui ont besoin de classes d’accueil. […] »

« Avoir de nouvelles infrastructures scolaires est une nécessité », a indiqué Mme Zaga Mendez, élue sous la bannière de Québec solidaire.

Avec la collaboration de Vincent Larin, La Presse