Les finissants invités dans leur école une «dernière fois»

(Montréal) Les étudiants des écoles primaires et secondaires qui obtiennent leur diplôme ce printemps pourront retourner une dernière fois saluer leurs amis et enseignants. Ils auront la possibilité de faire signer leur album de finissants et prendre des photos… à deux mètres les uns des autres.