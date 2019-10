PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE

Déjà en 2015, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dénonçait dans La Presse le questionnaire de la CSDM. Si le recours n’est intenté que quatre ans plus tard, c’est qu’il a fallu du temps pour trouver le cas type, la personne qui serait le visage de l’action collective, explique Me Stéphanie Fournier.