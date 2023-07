(Ottawa) Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) a annoncé mardi que les Canadiens devraient recevoir une autre dose de rappel du vaccin contre la COVID-19 à l’automne s’il s’est écoulé au moins six mois depuis leur dernière dose ou depuis l’infection par le virus.

« Les doses de rappel administrées à l’automne seront des formulations mises à jour pour cibler les variants plus récents du SRAS-CoV-2, qui échappent plus facilement au système immunitaire », indiquent les directives du CCNI.

« Les personnes vaccinées avec la formulation actualisée devraient bénéficier d’une meilleure réponse immunitaire contre ces variants par rapport aux vaccins actuels. »

Le CCNI continue de recommander vivement à toute personne âgée de cinq ans et plus qui n’a pas encore été vaccinée de recevoir une série de deux doses d’un vaccin à ARNm.

Il a également diffusé une « recommandation discrétionnaire » pour que les enfants âgés de six mois à cinq ans qui n’ont pas encore été vaccinés reçoivent une série primaire d’un vaccin à ARNm.

Les vaccins bivalents à ARNm contenant de l’Omicron peuvent être utilisés pour les personnes qui reçoivent leur première série de deux doses de vaccin, a indiqué le CCNI.

La vaccination de cet automne est « particulièrement importante pour les personnes présentant un risque accru d’infection par la COVID-19 ou de maladie sévère », selon le document du CCNI.

Ces groupes vulnérables comprennent les adultes de 65 ans ou plus, les résidents des établissements de soins de longue durée et d’autres milieux de vie collective, les personnes présentant des affections sous-jacentes, les personnes enceintes, les membres des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits, les personnes racialisées et les personnes qui fournissent des services communautaires essentiels.

Les vaccins ARNm disponibles au Canada sont fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna.

Bien que les vaccins COVID-19 à ARNm soient « privilégiés », le CCNI a affirmé que le Nuvaxovid de Novavax devrait être proposé comme vaccin de rappel aux adultes de 18 ans et plus « qui ne veulent pas ou ne peuvent pas recevoir un vaccin à ARNm ».

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.