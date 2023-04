Un peu plus de trois ans après le début de la pandémie, le Québec relâche sa surveillance. Le ministère de la Santé et des Services sociaux ne diffusera plus de bilan quotidien comme il le faisait depuis mars 2020.

On cessera dès ce jeudi de diffuser le tableau de bord COVID-19, qui présentait les données quotidiennes liées au virus. « Cette décision a été prise dans le contexte où le Québec se tourne présentement vers une approche plus globale de gestion des maladies infectieuses », a indiqué la coordonnatrice aux relations avec les médias du Ministère, Marie-Claude Lacasse.

« L’évolution de la situation par rapport à la COVID étant stable, on remarque aussi une baisse de l’intérêt pour un suivi quotidien ou régulier de la situation », a ajouté Mme Lacasse. Des données détaillées continueront tout de même d’être offertes sur les plateformes du gouvernement.

Par ailleurs, le programme de détection de la COVID-19 dans les eaux usées de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) sera considérablement réduit.

Les villes de Saguenay, Saint-Georges, Trois-Rivières, Saint-Jean-sur-Richelieu, Val-d’Or, Joliette et Drummondville ont été retirées du programme le 22 mars. Les villes de Laval, Rimouski et Sept-Îles ont pour leur part été retirées mercredi.

À partir du 12 avril, seules les données des villes de Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke continueront d’être mises à jour.

Légère baisse de la COVID-19

La fin des bilans quotidiens survient alors que les données devenaient difficiles à interpréter et semblaient parfois contradictoires. Mercredi, par exemple, Québec a rapporté 439 nouveaux cas détectés par test PCR, portant la moyenne quotidienne à 367. En plus, une cinquantaine de personnes rapportent en moyenne chaque jour avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. La tendance semblait ainsi en légère baisse ces dernières semaines.

Or, on obtient un portrait tout autre en consultant les sondages menés par l’INSPQ ou les données concernant la concentration de COVID-19 dans les eaux usées des principales villes. Les coups de sonde évoquent plutôt près de 21 000 nouveaux cas par jour. La tendance serait ainsi en hausse dernièrement, alors qu’on rapportait 15 000 cas par jour la semaine dernière. Les données sur les eaux usées évoquent également une tendance à la hausse ces dernières semaines.

Par contre, dans les hôpitaux, la situation continuait à se détendre. Le dernier bilan diffusé mercredi fait état de 1144 personnes hospitalisées s’étant avérées positives à la COVID-19, en baisse de 7 % sur une semaine. Du nombre, 391 patients ont été hospitalisés directement en raison de leur infection à la COVID-19, les autres ayant été admis pour une autre raison.

Le Québec a également rapporté cinq décès supplémentaires mercredi, portant la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à cinq. La tendance est relativement stable depuis le début de l’année.