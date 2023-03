Les hospitalisations stables, six décès

(Montréal) Les autorités sanitaires ont annoncé mercredi six nouveaux décès liés à la COVID-19, ainsi qu’une relative stabilisation dans le réseau hospitalier.

La Presse Canadienne

Parmi les six décès, un seul est survenu dans les 24 dernières heures. Deux se sont produits il y a deux à sept jours et trois il y a plus de sept jours.

Depuis le début de la pandémie, 18 215 Québécois sont décédés des suites de la maladie.

Cinq patients de moins se retrouvaient dans le réseau hospitalier, pour un total de 1274. Parmi eux, 407 étaient à l’hôpital en raison de la COVID-19.

Aux soins intensifs, une personne s’est ajoutée au bilan, qui s’établit maintenant à 34, dont 17 patients qui sont traités spécifiquement pour la maladie.

Pour les cas, Québec a enregistré officiellement 461 nouvelles infections, mais rappelons que cette donnée est parcellaire en raison de l’accès aux centres de dépistage qui est limité. Les Québécois ont d’ailleurs déclaré mardi 28 tests rapides positifs.

Du côté de la vaccination, 2704 doses ont été administrées mardi.