(Ottawa) Les Canadiens qui présentent un risque accru de maladie sévère due à la COVID-19 devraient recevoir une autre dose de rappel de vaccin ce printemps.

La Presse Canadienne

Dans une directive mise à jour, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) indique vendredi que ces populations « à risque accru » comprennent les aînés de 80 ans et plus, les adultes qui vivent dans des foyers de soins de longue durée et des établissements collectifs pour personnes âgées, ainsi que ceux qui ont des « besoins médicaux complexes ».

Le CCNI recommande également la dose de rappel aux adultes de 18 ans et plus qui sont modérément ou sévèrement immunodéprimés, en raison d’une affection sous-jacente ou d’un traitement médical, mais aussi les adultes de 65 à 79 ans, en particulier ceux qui ne croient pas avoir déjà contracté le SRAS-CoV-2.

Le comité fédéral précise par ailleurs que les vaccins à ARNm bivalents contenant le sous-variant Omicron sont « les produits de rappel préférés ». L’intervalle recommandé par le CCNI est de six mois ou plus depuis la dernière dose ou une infection par le SRAS-CoV-2 – selon la période la plus longue.

Le CCNI indique qu’il continuera dans les mois à venir à surveiller l’épidémiologie du SRAS-CoV-2 et les données probantes émergentes, « y compris la durée de la protection vaccinale des doses de rappel bivalentes », afin de fournir des recommandations sur le moment des doses de rappel ultérieures, « si cela se justifie ».