11 hospitalisations de plus, six décès

(Montréal) Les autorités québécoises rapportent six nouveaux décès liés à la COVID-19 au cours de la dernière semaine.

La Presse Canadienne

Deux de ces décès sont survenus au cours des 24 dernières heures. Les quatre autres ont été déplorés dans une période de deux à sept jours. Le nombre de victimes liées au coronavirus s’élève désormais à 18 084.

Le nombre des hospitalisations liées à la COVID-19 a augmenté de nouveau, s’établissant à 1335, soit 11 de plus que la veille. De ce groupe, on recense 483 personnes ayant été admises directement à cause de la COVID-19.

Aux soins intensifs, toutefois, on note une hausse de trois patients, pour un total de 36. Parmi eux, 21 sont traités spécifiquement pour la maladie.

Du côté des cas, la situation est relativement stable, avec 498 nouvelles infections, 54 de moins que la veille. Il faut toutefois considérer que ces chiffres sont probablement sous-estimés en raison de l’accès restreint aux centres de dépistage. Les Québécois ont par ailleurs rapporté mercredi 49 nouveaux cas détectés par des tests rapides.

Au plan de la vaccination, 2081 Québécois ont reçu une injection mercredi.