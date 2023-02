Après une difficile année 2022, le Québec observe une baisse marquée des décès liés à la COVID-19 depuis quelques semaines. L’immunité hybride conférée par les vaccins et les infections au virus pourrait être en cause, estiment des experts.

Le Québec déplore actuellement deux ou trois décès par jour en raison de la COVID-19. C’est nettement moins qu’en 2022, où on enregistrait en moyenne 16 décès par jour.

« Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette diminution des décès, mais ce qui est le plus probable, c’est l’immunité hybride », dit Nathalie Grandvaux, chercheuse au Laboratoire de recherche sur la réponse de l’hôte aux infections virales du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Cette immunité hybride est induite par la vaccination et par une infection au virus. À l’heure actuelle, les trois quarts des Québécois de 60 ans et moins ont contracté la COVID-19, la majorité des infections ayant eu lieu dans la dernière année.

De plus, la majeure partie des Québécois est vaccinée. En effet, 88 % des gens ont reçu au moins une dose de vaccin et 30 %, quatre. « L’immunité dans la population actuelle au Québec pour protéger contre les formes sévères est très bonne », résume Mme Grandvaux.

PHOTO WOLFGANG RATTAY, ARCHIVES REUTERS Le médicament antiviral Paxlovid est offert au Québec depuis près d’un an.

Le médicament Paxlovid, offert au Québec depuis mars 2022, pourrait également avoir évité certains décès, estime le virologue Benoit Barbeau, professeur au département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal.

« On a maintenant plus accès à cet antiviral et on a une meilleure compréhension de comment l’utiliser », dit-il. L’administration du Paxlovid, de la société Pfizer, réduit le risque d’hospitalisation et de décès chez les personnes vulnérables aux complications.

La COVID-19 reste présente

Chose certaine, la baisse des décès ne semble pas attribuable à la disparition de la COVID-19. Le coronavirus continue à circuler beaucoup au Québec, comme le démontrent les données sur les eaux usées des principales villes de la province.

La COVID-19 continue également à exercer une certaine pression sur le réseau hospitalier. On compte actuellement 427 personnes hospitalisées en raison de la COVID-19.

Toutefois, peu de ces patients représentent des cas lourds. On compte seulement 22 patients aux soins intensifs en raison de la COVID-19. Onze autres patients sont atteints de la COVID-19 aux soins intensifs, mais ils ont été admis pour une autre cause.

« En ce moment, on est un peu dans le calme après la tempête, et on espère que ça va durer », dit Mme Grandvaux.

Un sous-variant qui prend sa place

Cette baisse des décès coïncide avec l’arrivée du sous-variant XBB.1.5, qui prend rapidement sa place au Québec. Au début du mois de février, le nouveau venu représentait 28 % des cas dépistés. Son prédécesseur, BQ.1.1, régresse, mais représente toujours la moitié des nouveaux cas.

Les données actuelles ne permettent toutefois pas de dire si ce nouveau sous-variant cause des infections plus ou moins graves que les variants qui circulaient précédemment, indique Mme Grandvaux.

« On ne peut jamais prévoir ce qui va suivre, mais je ne crois pas que ce sous-variant va nécessairement faire exploser les cas », estime toutefois M. Barbeau, à la vue des données actuelles.

« Même si le sous-variant XBB.1.5 prend plus de place, le nombre d’hospitalisations diminue. En plus, on se dirige dans les prochaines semaines vers des températures plus clémentes », dit-il. Rappelons qu’une baisse de la transmission des virus respiratoires est souvent remarquée lorsque les gens passent plus de temps à l’extérieur.