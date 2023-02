La campagne de vaccination contre la COVID-19 ciblera désormais les personnes immunodéprimées et celles qui n’ont jamais été infectées par la COVID-19, plutôt que la population générale.

Le Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ) ne recommande plus la dose de rappel chez les groupes les plus à risque d’hospitalisation qui ont déjà été infectés par la COVID-19, soit les personnes âgées, les personnes résidant en CHSLD ou en RPA, les adultes en régions éloignées et isolées, les femmes enceintes et les travailleurs de la santé.

La dose de rappel restera tout de même admissible à l’ensemble des Québécois. « On ne refusera personne », a déclaré le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau.

À l’heure actuelle, le trois quarts des Québécois de 60 ans et moins ont contracté la COVID-19, la majorité des infections ayant eu lieu dans la dernière année. À ce jour, 88 % des Québécois ont reçu au moins une dose de vaccin, 84 % deux, 55 % trois et 30 % quatre.

En novembre, le CIQ recommandait une dose de vaccin bivalent chez les groupes les plus à risque d’hospitalisation.