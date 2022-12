La concentration de COVID-19 dans les eaux usées des principales villes du Québec est en forte hausse, dépassant même le sommet observé cet été.

Le signal de la COVID-19 dans les eaux usées de Montréal a doublé dans la dernière semaine de novembre, soit les données les plus récentes disponibles. Les mesures ont recensé 124 000 copies de gènes du virus par millilitre d’eaux usées. C’est plus que les 108 000 rapportées en juillet quand la pandémie avait fait un retour marqué au Québec. À noter, les données sur les eaux usées ne permettent pas de comparer la concentration dans les eaux usées durant la vague Omicron, ayant balayé le Québec l’hiver dernier.

Montréal n’est pas seule à observer une résurgence de la COVID-19 dans ses eaux usées. Les villes de Laval et Québec affichent aussi de fortes hausses similaires à celles observées cet été. Une augmentation est également enregistrée à Gatineau, sans atteindre le niveau de la vague estivale.

Outre les eaux usées, le Québecc rapporte mercredi six décès liés à la COVID-19, portant la moyenne quotidienne calculée sur sept jours à neuf. La tendance est stable sur une semaine.

La province rapporte également mercredi une hausse de 15 hospitalisations. Les 1974 personnes hospitalisées présentement, dont 51 aux soins intensifs, représentent une tendance stable sur une semaine. Du nombre, 647 patients ont été hospitalisés directement en raison de leur infection à la COVID-19, les autres ayant été admis pour une autre raison.

Le nombre de personnes hospitalisées tend à se stabiliser, le nombre d’admissions étant légèrement supérieur aux sorties. On recense en moyenne quatre patients de plus chaque jour.

Les 1718 nouveaux cas par tests PCR rapportés mercredi portent la moyenne quotidienne à 1051. La tendance est ainsi en hausse de 11 % sur une semaine. Ces chiffres ne reflètent vraisemblablement qu’une partie des infections totales, en raison de l’accès limité aux tests de dépistage par PCR. D’ailleurs, la part des tests de dépistage par PCR s’avérant positifs à la COVID-19 demeure élevée, à 11,6 %.

En plus des cas dépistés par tests PCR, 250 personnes ont également rapporté au cours de la fin de semaine avoir obtenu un résultat positif à un test rapide. Les cas autodéclarés, qui ne sont pas inclus dans les cas rapportés quotidiennement, ont augmenté de 14 % sur une semaine.

Dans les hôpitaux, le nombre de travailleurs absents en raison de la pandémie est stable. Mercredi, on dénombrait 3948 absences dans réseau de la santé, soit autant qu’il y a une semaine.

Ce regain de la COVID-19 survient alors que le variant BQ.1 et ses sous-lignées, principalement BQ.1.1, prennent de plus en plus de place.

La vaccination en baisse

Pendant ce temps, le rythme de la campagne de vaccination continue de ralentir. Le Québec administre en moyenne 15 500 doses par jour, soit 14 % de moins que la semaine dernière.

Le rythme de la campagne a tout de même permis de légèrement élargir la couverture vaccinale. En tenant compte du fait que la Santé publique recommande de se faire vacciner après cinq mois, 28,1 % des Québécois ont présentement leur vaccination à jour. Cela représente une hausse de 0,8 point depuis une semaine.