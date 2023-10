Qu’est-ce que tu fais, la paix ?

Les pas prudes punaises « au lit »

De passage à Paris cet été, j’ai séjourné dans un hôtel un peu miteux. C’est seulement en revenant au Québec que ma conjointe m’a appris qu’il y avait des avertissements de punaises dans les commentaires et évaluations des clients sur l’internet. Le cerveau convaincu d’avoir ramené ces voyageurs clandestins dans mon bungalow, j’ai alors commencé à me gratter. Pour avoir côtoyé régulièrement les punaises de lit dans ma jeunesse et exploré un peu leur biologie, la simple perspective d’en avoir une dans ma maison me déstabilise psychologiquement.