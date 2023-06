Notre chroniqueur Patrick Lagacé livre humblement 50 conseils et observations aux pères vivant leurs premiers jours avec leur nouveau statut.

Le bébé vient d’arriver. Tu capotes, tu te demandes comment tu vas faire.

Je suis passé par là. J’ai été terrifié comme toi, pris d’un grand vertige existentiel : avec cette petite chose qui braille, me voilà moi aussi projeté dans la grande aventure humaine…

Et, parallèlement, un autre vertige, très terre à terre : christie, va-t-il mourir, à pleurer si fort ?

Respire.

Ça va bien aller.

Comme j’ai été le meilleur et le pire père au monde (souvent dans la même journée), voici 50 observations/conseils sur tes premiers jours de paternité, jeune homme.

1. C’est un contrat à vie. Qu’importe ce qui arrive, tu restes dans la sienne, OK ?

2. Au début, ça se passe beaucoup entre ta blonde et le bébé. C’est pas une raison pour gamer dans le sous-sol. Rends-toi utile.

3. Prends-le dans tes bras. T’as peur de l’échapper ? Tous les pères de l’histoire de l’humanité ont eu peur de l’échapper. Ça va passer.

4. Demande à ta blonde si elle est à son aise, si elle a besoin d’un oreiller supplémentaire pour allaiter, si elle a besoin d’un autre t-shirt, si elle a faim, si elle a soif. Rends-toi utile.

5. Si elle n’allaite pas : oui, tu te lèves, la nuit, pour donner le biberon.

6. Tu te lèves à parts égales avec ta blonde.

7. Donne-lui le biberon, pis regarde ton bébé dans les yeux quand la maison est endormie : c’est une magie que tout l’argent du monde ne peut pas acheter.

8. Dis-lui que tu l’aimes. Tout le temps. Couvre-le de becs et flatte-le.

9. Il comprend pas quand tu lui dis que tu l’aimes ? C’est pas ça, le point. Il faut qu’il le sente. C’est un humain : il a besoin de sécurité.

10. Dis à ton entourage de pas acheter de beaux petits kits de bébés hors de prix, la première année. T’as juste besoin de pyjamas, de beaucoup, beaucoup de pyjamas : ton bébé va grandir à la vitesse de l’éclair…

11. … et il va les salir constamment.

12. Par « salir », en clair, je veux dire qu’il va se vomir et se ch*** dessus constamment.

13. Parlons du caca et du régurgit, justement : tu vas t’habituer. Je te jure. Le régurgit et le caca de notre enfant, c’est… c’est pas pareil.

14. Lésine pas sur les lingettes mouillées : tu vas en avoir besoin.

15. Si t’as quelques dollars de lousse, oui, achète la « tour à couches » : les couches, ça pue.

16. C’est pas une bonne idée de le faire dormir entre vous deux.

17. Investis dans un bon siège d’auto.

18. Les parents de ce bébé, c’est ta blonde et toi. Ou ton chum et toi. C’est pas vos parents. T’as le droit de leur dire, s’ils sont envahissants.

19. Cela dit, des grands-parents qui donnent un coup de main, c’est inestimable.

20. Je t’ai dit que c’est un contrat à vie ?

21. Les pleurs, maintenant. Au début, ils pleurent (surtout) quand ils ont faim. Si ton bébé a faim, faut qu’il boive, point.

22. Ça se peut qu’il pleure parce qu’il a des coliques. Je te souhaite pas ça.

23. Hésite pas à consulter les parents autour de toi. Ils ont tout vu, tout vécu.

24. Suis ton instinct.

25. Pis là, as-tu moins peur de le prendre dans tes bras ? Je te l’avais dit ! Lâche pas.

26. Quand tu lui donnes le biberon, tapote un peu ses fesses, ça va le rassurer.

27. T’as le droit de bomber le torse quand tu te promènes avec le bébé en poussette dans le quartier : man, tu feras jamais rien de plus extraordinaire dans ta vie.

28. Pour ce qui est de votre vie sexuelle, ta blonde et toi : c’est normal que ça se soit ramassé dans la filière 13, pour l’instant. C’est… C’est comme ça.

29. Pas obligé de transformer la maison en monastère quand il dort, faut qu’il s’habitue à un minimum de bruit. C’est… C’est la vie.

30. Je t’ai dit de lui dire que tu l’aimes ? Je te le dis encore. Dis-le-lui encore.

31. Prends des photos de lui quand il dort. Prends-en souvent. T’es pas fou : y a rien de plus beau que ton enfant qui dort.

32. J’oubliais, faut parler des pleurs. Un bébé qui pleure, des fois, ça hurle. C’est le son le plus agressant du monde… Et c’est voulu. L’évolution a fait ça : on peut difficilement ignorer un bébé qui pleure.

33. Il ne mourra pas si tu le laisses pleurer pendant que tu reprends ton calme.

34. Je te le dis : vous allez trouver des trucs pour qu’il arrête de pleurer, ta blonde et toi. Laissez-vous le temps. Vous venez de le rencontrer, ce bébé-là !

35. Dis-lui plein de choses, n’importe quoi, lâche ton téléphone, pis parle-lui, parle-lui tout le temps, en fait.

36. Eh boy, je peux pas croire que j’ai attendu au point 36 pour te parler du sommeil. À moins d’être en couple avec une Kardashian (ce dont je doute) et d’avoir à votre disposition une équipe de nounous, ta blonde et toi allez mal dormir.

37. Y a pas de truc. Je suis désolé. Vous allez mal dormir pour… Pour quelques années.

38. Ta blonde et toi, prenez un moment pour vous dire que ce que vous vivez, c’est dur. Dur physiquement, moralement, logistiquement. C’est normal de trouver ça dur.

39. Oublie pas que même si c’est dur pour toi, c’est encore plus dur pour elle : elle l’a porté neuf mois, elle a souffert en couches, y a peut-être le baby blues qui guette, elle a pris des kilos qui risquent de peser sur son moral, sa carrière est sur pause et sa job à temps plein est un mot qui commence par M et qui finit par N… Oublie jamais ça. Agis en conséquence.

40. Tout le monde va vouloir voir le bébé : vous êtes pas obligés de dire oui à tout le monde dans les premiers jours de vie du bébé.

41. Si ton entourage veut aider : qu’ils achètent des plats faciles à préparer. Vous n’aurez plus de temps, ces prochains jours, ces prochaines semaines, parce que vous apprenez la job de parent et parce que vous n’êtes pas des Kardashian.

42. Si ton entourage veut aider, qu’ils se cotisent pour acheter une poussette de calibre olympique, parce que vous allez passer beaucoup de temps à gérer la poussette.

43. As-tu acheté la tour à couches ?

44. Man, tu le tiens comme un chef, ce bébé-là !

45. Je te l’avais dit que le caca et le régurgit, on s’habitue !

46. Prends encore plus de photos.

47. Dis-lui que tu l’aimes encore plus souvent.

48. Dis-lui plein de choses, n’importe quoi, lâche ton téléphone pis parle-lui. Il comprend pas ? C’est pas le point…

49. Dis à ta blonde qu’elle est belle pis qu’elle est bonne pis qu’elle t’impressionne.

50. C’est un contrat à vie, mais rendu à ce point-ci, je sais que tu sais déjà que c’est un contrat merveilleux.