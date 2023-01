En 1938, c’est la guerre civile en Espagne. Les soldats dans les tranchées enrobent leurs chocolats de sucre pour qu’ils ne fondent pas. L’homme d’affaires américain Forrest Mars, alors en voyage dans la péninsule ibérique, prend en note ce procédé, et met en marché, à son retour aux États-Unis, les M&M’s. Le bonbon qui fond dans la bouche, et pas dans les mains. Succès instantané !

En 1971 apparaissent, dans les publicités, Red et Yellow, deux M&M’s animés. Red est un M&M’s chocolat, rond et confiant. Yellow est un M&M’s cacahuète, grand et nono. Les Laurel et Hardy de la chocolaterie. En 1997 s’ajoute Miss Green, premier personnage féminin, elle proclame ne fondre pour personne. Elle sera rejointe par Miss Brown, en 2011. Et par Purple, en septembre dernier. Le groupe comprend aussi messieurs Blue et Orange. C’est la bande des sept. Sûrement les mascottes les plus connues et les plus aimées de la planète. Rien à voir avec Métal, la mascotte du chandail bleu pastel du Canadien.

Et pourtant, ce n’est pas Métal qui va disparaître, mais ce sont elles, les craquantes M&M’s.

Lundi dernier, l’entreprise Mars a annoncé qu’elle n’utiliserait plus ses personnages, répondant ainsi au mouvement de protestation envers eux, mené par la droite américaine. C’est l’arrivée de Purple, dont la couleur symbolise le soutien à la communauté LGBTQ+, qui a soulevé l’ire des bien-pensants.

Tucker Carlson, le commentateur de la chaîne Fox News, à côté de qui Rambo Gauthier a l’air de Dany Verveine, a traité les M&M’s, de wokes, en spécifiant que Green devait être lesbienne et que Purple était obèse. Il avait reproché aussi à Green d’avoir remplacé ses bottes blanches par des baskets, ce qui la rendait moins sexy. Sa collègue Martha MacCallum a énoncé que le fait que les M&M’s prônent l’inclusion rend la Chine plus forte.

Les principales intéressées n’avaient, jusqu’ici, émis aucun commentaire sur leur annulation. Elles brisent le silence, aujourd’hui, en exclusivité, dans La Presse. Ce sera leur seule et dernière entrevue à vie.

Stéphane Laporte (SL) : Red, Yellow, Green, Brown, Blue, Orange et Purple, bonjour ! Merci de prendre la parole, en ces heures difficiles. D’abord, comment allez-vous ?

Red : On est bouleversés ! On comprend rien à ce qui nous arrive ! On est juste des bonbons au chocolat et aux peanuts ! On n’est pas Julian Assange ! On est des M&M’s !

Brown : Red, calme-toi ! T’es en train de craquer, vraiment.

SL : Green, que répondez-vous à Tucker Carlson, qui vous trouve moins sexy, maintenant que vous avez troqué vos talons hauts contre des baskets ?

Green : Qu’il aille se faire soigner ! Je suis un M&M’s, pas un S&M ! S’il trouve un M&M’s sexy, comment y doit être devant une lune de miel ou un Mister Big ! ?

Yellow : Moi, je rêve que Tucker Carlson est allergique aux arachides et qu’il m’avale !

Blue : Voyons Yellow, ça ne se dit pas !

SL : Purple, est-ce que vous vous sentez responsable de ce qui arrive à vos amis et amies ?

Purple : Je sais que j’ai été la goutte qui a fait déborder le sac, mais je l’assume. Je ne regrette rien. Ce que je regrette, cependant, c’est que personne ne soit venu prendre notre défense. Où sont-ils, les défenseurs de la gauche ? Bernie Sanders ? Greta Thunberg ? Bernard-Henri Lévy ? Han ? Pas un mot à notre sujet ! On est juste des bonbons bons à rien !

Orange : J’aurais cru, vu ma couleur, que Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire, serait venu marcher à nos côtés. Même pas.

Yellow : Ça doit être un mangeux de Smarties !

Green : Ben tant pis pour les gauchistes ! Aujourd’hui, la droite réussit à faire taire Miss Green, un jour ce sera tous les Verts. Vous êtes avertis !

Purple : On aimerait au moins déclencher un élan de solidarité auprès des autres mascottes. On souhaiterait que Bonhomme Carnaval nous appuie, en mettant sa grande patte en berne.

Brown : Et que Youppi cesse de manifester sa joie quand le CH gagne, ce ne sera pas trop difficile.

SL : Votre entreprise vous a licenciés, qu’allez-vous faire maintenant ?

Brown : Ben, on se cherche une job. On a entendu le premier ministre du Québec dire que pour enseigner dans une maternelle 4 ans, on n’avait pas besoin d’avoir fait quatre ans d’université, alors on a des chances d’être engagés, d’autant plus que les enfants de 4 ans nous aiment beaucoup.

Blue : En on ne colle pas sur les doigts.

Red : Ou presque pas.

SL : Je vous souhaite la meilleure des chances. Avez-vous un dernier mot avant que votre entreprise vous enlève la parole ?

Red : Oui ! C’est vraiment dégueulasse, s’attaquer à des friandises !

Green : Stéphan Bureau a raison…

Brown : Le monde est à l’envers !

Yellow : Et savez-vous ce que ça fait un M&M à l’envers ?

Blue : Ça fait un W&W !

Purple : Un Woke and Woke !

Orange : Nous vaincrons !