Elvis et Marilyn

Février 2022. La bande-annonce du film Elvis vient de sortir. Ça donne le goût. Après Bohemian Rhapsody racontant la vie et l’œuvre de Freddie Mercury et Rocket Man racontant celles d’Elton John, se plonger durant plus de deux heures dans la vie et l’œuvre d’Elvis Presley est une invitation très excitante. Un destin hors du commun et des tounes entraînantes. On y reconnaît la touche du réalisateur Baz Luhrmann, Moulin Rouge rencontre Memphis. Ça va être big ’stie ! comme dirait un imitateur du célèbre rocker.