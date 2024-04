(Montréal) Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a annoncé lundi la nomination du québécois Mike Duheme au poste de commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La Presse Canadienne

M. Duheme occupait déjà ce poste à titre intérimaire depuis un peu plus d’un an. Alors qu’il était sous-commissaire depuis 2019, il avait repris les fonctions de la 24e commissaire de la GRC, Brenda Lucki, au moment de son départ à la retraite en mars 2023.

Sa nomination permanente annoncée lundi par le premier ministre Justin Trudeau permettra d’assurer stabilité et continuité au sein de la GRC, affirme le gouvernement fédéral dans un communiqué.

Originaire de Chambly, au Québec, M. Duheme exerce les fonctions d’agent de la police fédérale depuis plus de 35 ans. D’abord enquêteur aux services généraux en Nouvelle-Écosse, il a ensuite occupé divers postes qui l’ont mené à servir dans quatre provinces canadiennes, mais aussi à l’étranger.

En 2015, il devient officier responsable des Services de protection parlementaire et premier directeur du Service de protection parlementaire. L’année suivante, il est promu commandant de la Division nationale de la GRC.

« Je félicite Mike Duheme pour sa nomination au poste de commissaire de la GRC, a déclaré le premier ministre du Canada Justin Trudeau, dans un communiqué. Son dévouement envers le maintien de l’ordre public et son engagement à l’égard de la sécurité publique font de lui un atout inestimable pour l’organisation et pour notre pays. Je suis convaincu qu’il saura mettre à profit son leadership pour apporter des changements positifs et contribuer à maintenir les normes de professionnalisme les plus élevées au sein de la GRC. »