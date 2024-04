Les autorités policières américaines ont ouvert une enquête après l’accident d’un autocar qui transportait des dizaines de jeunes joueurs québécois de baseball se rendant en Floride, ce week-end. L’un des entraîneurs du groupe a été grièvement blessé, mais tous les élèves sont sains et saufs.

« C’est vraiment malheureux, ce qui est arrivé, mais la bonne nouvelle, c’est que le pire a été évité », lance le vice-président aux communications de l’organisme Baseball Centre-du-Québec, Mathieu Audet, en entrevue téléphonique avec La Presse.

Parti vendredi soir, l’autocar transportait des jeunes en sport-études des écoles secondaires Fadette et Marie-Rivier, respectivement situées à Saint-Hyacinthe et Drummondville. Une quarantaine de jeunes se trouvait alors à bord, avec quelques entraîneurs et accompagnateurs. Ils devaient jouer au baseball pendant environ une semaine, en Floride, dans le cadre d’un programme sports-études.

L’accident est survenu un peu avant 3 h du matin, samedi à Emporia, dans le comté de Greensville en Virginie, soit environ à mi-chemin de l’itinéraire qu’avait l’autocar jusqu’en Floride. Selon nos informations, l’une des hypothèses étudiées par la police locale serait que le chauffeur de l’autocar se soit endormi. Rien n’est encore confirmé, l’enquête est en cours.

Un entraîneur qui se trouvait à l’avant de l’autocar et qui a été projeté lors de l’impact aurait subi de sérieuses blessures. Celles-ci ne mettent toutefois pas sa vie en danger. Transporté dans un hôpital local de la Virginie, il devra néanmoins subir une opération au genou dans les prochains jours.

Quant aux jeunes, ils sont tous « sains et saufs », a confirmé M. Audet.

« C’est certain que ça a créé tout un stress, on parle de jeunes entre le premier et le cinquième secondaire. Cela dit, autant les entraîneurs que les plus vieux ont rassuré les plus jeunes et les communications avec les parents se sont faites. La situation a été bien gérée », a plaidé le gestionnaire, en soulignant au passage le « travail exemplaire » des premiers répondants d’Emporia.

Un autobus suppléant

Peu après les faits, la décision de ramener les jeunes à la maison s’est imposée en raison des inquiétudes des parents et des directions d’école.

Avisée de la situation, l’entreprise Autobus Fleur de Lys a envoyé deux employés habiletés à conduire, avec un nouvel autocar, pour récupérer le groupe. Ce dernier est parti de Virginie vers 7 h 30, dimanche. Il devait normalement rentrer à Drummondville dimanche, aux alentours de 21 h.

« Nos deux chauffeurs sont également sains et saufs. Aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident. […] Tous les passagers, à l’exception de l’entraîneur qui est toujours en observation à l’hôpital, sont maintenant sur la route du retour », a indiqué le PDG d’Autobus Fleur de Lys, Georges Morissette, dans une déclaration transmise ce dimanche.

Il a du même coup promis que ses équipes travailleront avec les autorités et les personnes impliquées dans cet accident « pour bien comprendre les causes et veiller à renforcer, encore et toujours, la sécurité de nos services », en réservant tout autre commentaire en raison de l’enquête.