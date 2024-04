Deux journalistes de La Presse sont sélectionnés pour des prix de l’Association canadienne de journalisme (ACJ). Le photographe Martin Tremblay est en lice dans la catégorie Photojournalisme, alors que la journaliste Isabelle Dubé s’illustre dans la catégorie Scoop.

Le photographe Martin Tremblay et la journaliste Isabelle Dubé comptent parmi les finalistes du prestigieux programme de prix 2023 de l’ACJ, qui récompense le meilleur du journalisme d’investigation au Canada.

Le photographe Martin Tremblay est sélectionné dans la catégorie Photojournalisme, pour les photos accompagnant la chronique La vie dans une ville morte, d’Isabelle Hachey, qui capturait le quotidien à Bakhmout, une ville Ukrainienne coupée du monde, pendant la guerre.

Dans la catégorie Scoop, la journaliste Isabelle Dubé s’illustre pour son reportage Des offres bidon pour hausser les prix, qui a révélé le subterfuge d’un courtier immobilier qui se remplissait les poches avec des offres d’achat bidon.

François Cardinal a célébré la nouvelle, dans un message à La Presse. « Je me réjouis de ces nominations, qui confirment une fois de plus que La Presse se classe parmi les meilleurs journaux aux pays », a écrit l’éditeur adjoint, qui a également souligné le travail des finalistes. « Isabelle Dubé a accompli un travail colossal pour cette enquête au long cours, qui a eu de grandes répercussions, tandis que Martin Tremblay a su nous informer et nous émouvoir tout à la fois avec ses photographies exceptionnelles. Des honneurs plus que mérités. »

Des médias québécois brillent

D’autres médias québécois se distinguent également parmi les finalistes de cette année. Radio-Canada figure trois fois dans la liste des sélectionnés, notamment pour le reportage Le système Miller, qui dévoilait le réseau de prostitution juvénile orchestré par l’homme d’affaires Robert Miller.

Le média indépendant La Converse est sélectionné dans deux catégories pour son reportage De Roxham à la terre d’asile : un chemin précaire, qui documentait le parcours de réfugiés tentant de se rendre jusqu’au Québec par le chemin Roxham. Deux reportages du magazine L’actualité sont aussi en lice : l’un dans la catégorie Reportage écrit, et l’autre pour le Prix JHR/CAJ pour le reportage sur les droits de la personne.

Pour leur reportage sur la zombie dope, des journalistes de Noovo Info sont sélectionnés dans la catégorie Nouvelle parlée. Le Bureau d’enquête du Journal de Montréal est également finaliste pour le Prix du droit à l’information, pour le reportage qui a dévoilé les dépenses extravagantes de l’Office de la consultation publique de Montréal.

Les gagnants de chaque catégorie seront révélés le 1er juin prochain, lors d’un gala de remise de prix à Toronto. L’évènement clôturera la conférence nationale annuelle de l’ACJ, qui a comme thème cette année Le journalisme et comment y survivre.