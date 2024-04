(Ottawa) Les conservateurs à Ottawa exigent de consulter les contrats liés aux six projets d’usines de batteries et de véhicules électriques en Ontario et au Québec, afin de vérifier ce qui est prévu pour protéger les travailleurs syndiqués canadiens.

La Presse Canadienne

Les conservateurs ont déposé lundi une motion lors d’une réunion d’un comité des Communes pour demander de consulter les contrats conclus avec les constructeurs et les dispositions qui pourraient concerner le recours à des travailleurs étrangers dans ces nouvelles usines.

Les conservateurs affirment que les libéraux n’ont pas réussi à garantir que tous les emplois liés à ces grands projets bénéficieront à des travailleurs canadiens.

Plus tôt ce mois-ci, les Syndicats des métiers de la construction du Canada ont demandé au premier ministre Justin Trudeau d’intervenir en affirmant que les travailleurs canadiens étaient mis de côté au profit de travailleurs étrangers à l’usine de batteries NextStar à Windsor, en Ontario.

M. Trudeau et les dirigeants de NextStar, qui appartient à Stellantis et LG Energy Solution, nient ces allégations.

M. Trudeau devait participer à un échange lundi après-midi lors de la conférence annuelle des Syndicats des métiers de la construction du Canada, à Gatineau.