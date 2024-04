Des Canadiens en Israël et en Iran ont été surpris par l’attaque iranienne

Des Canadiens en Israël et en Iran ont été surpris par l’attaque iranienne contre Israël, samedi.

La Presse Canadienne

Leah Appel s’est réveillée dimanche vers 1 h 45 du matin pour sentir les salves secouer son immeuble à Jérusalem.

« C’était comme si des poids de 1000 tonnes avaient été lâchés dans l’appartement au-dessus du nôtre et toute notre pièce tremblait », a déclaré la Montréalaise d’origine en entrevue téléphonique.

« J’ai dit à [mon mari, Moshe] :’’Qu’est-ce que c’est ?’’ Il a ouvert la fenêtre et il y avait juste du feu dans le ciel. »

C’est à ce moment-là que les sirènes ont retenti et que le couple et leurs deux enfants ont emporté un sac rempli de vêtements, de nourriture et de produits de première nécessité jusqu’à l’abri antiaérien de l’appartement.

Les parents de Francis Weil, président de la communauté juive de Moncton, au Nouveau-Brunswick, sont établis à Jérusalem et à Netanya, sur la rive méditerranéenne. « Hier soir, ils envoyaient des messages disant qu’ils avaient peur, mais ce matin, ils ressentent beaucoup, beaucoup de soulagement et ils sentent un très, très gros poids de moins sur leurs épaules », a-t-il déclaré.

À Téhéran, la nouvelle de l’attaque contre Israël a aussi été une surprise pour Alireza Ghandchi.

Le résident de Richmond Hill, en Ontario, qui rendait visite à ses parents, a déclaré que l’ambiance était effrayante, alors qu’on craignait qu’une attaque de représailles d’Israël ne soit menée pendant la nuit.

« La population est tendue et s’inquiète de la réponse israélienne, a-t-il déclaré. J’espère que les choses se calmeront. »

Les autorités militaires israéliennes ont déclaré samedi que l’Iran avait lancé 300 drones et missiles contre leur pays, mais que 99 % d’entre eux avaient été interceptés. Elles n’ont rapporté que peu de dégâts.

La guerre menée par Israël contre les militants du Hamas à Gaza a ravivé des tensions entre Israël et l’Iran.

Lors de l’attaque du 7 octobre qui a déclenché le conflit actuel, des militants du Hamas et du Djihad islamique soutenus par l’Iran ont tué 1200 personnes en Israël et en ont kidnappé 250 autres.

L’offensive israélienne qui a suivi à Gaza a provoqué des dégâts considérables et tué plus de 33 000 personnes, selon les autorités sanitaires locales.