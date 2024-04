Jacob Flickinger et sa conjointe Sandy, avec leur petit garçon.

Le travailleur humanitaire canado-américain qui est mort dans une frappe de l’armée israélienne, lundi dernier, était originaire de la municipalité de Saint-Georges, en Beauce. Il venait tout juste d’avoir un fils avec sa conjointe.

« Jacob, c’était un gars qui trouvait toujours des solutions à tous les problèmes. Il aimait beaucoup aider les gens, c’était un vrai passionné. C’est tellement triste de perdre un homme comme lui », lance Jonathan Duguay, l’ami et confident de Jacob Flickinger.

Ce dernier, âgé de 33 ans, fait partie des sept travailleurs humanitaires travaillant pour l’organisme World Central Kitchen (WCK), une organisation venant en aide au peuple palestinien pour le ravitaillement en nourriture à Gaza, qui ont été tragiquement tués par une frappe aérienne israélienne, lundi dernier.

M. Duguay, qui est aussi impliqué avec WCK, se rappellera d’un homme foncièrement positif et bon. « Il avait toujours un sourire aux lèvres, peu importe où on était dans le monde. C’était vraiment une bonne personne, un bon père de famille, il avait les valeurs à la bonne place.

Vétéran du 22e régiment, M. Flickinger avait un petit garçon âgé à peine d’un an avec sa conjointe Sandy. Il vivait avec eux au Costa Rica depuis deux ans. Il avait auparavant vécu à Saint-Georges, son village natal, ainsi que dans la municipalité Stoneham, située tout près de Québec.

« La guerre vient de prendre un nouveau symbole pour les citoyens de la Beauce », a dit mercredi le député caquiste de Beauce-Sud, Samuel Poulin, en se rappelant « d’un homme de cœur et courageux, présent pour aider les civils et les enfants ». « Les mots nous manquent devant autant d’horreur. La guerre touche aussi des innocents et des humanistes », a persisté le député.

Des fonds pour ses proches

Avec le père du défunt, John Flickinger, Jonathan Duguay a lancé mercredi une campagne de sociofinancement pour soutenir ses proches. Tous les fonds recueillis serviront à aider la famille à « se reconstruire » et « pour subvenir temporairement à ses besoins, mettre en place un fonds fiduciaire pour son petit garçon et prendre en charge tout coût associé aux funérailles ».

Peu après, les témoignages rendant hommage à M. Flickinger ont commencé à affluer, mercredi, sur les réseaux sociaux. « Mon fils, Jacob, a été tué lundi en livrant de l’aide alimentaire aux familles affamées à Gaza. Il est mort en faisant ce qu’il aimait et en servant les autres grâce à son travail », s’est souvenu son père, John Flickinger, sur Facebook.

Il laisse dans le deuil sa compagne et son fils en bas âge. S’il vous plaît, aidez-les si vous le pouvez alors que nous traversons cette tragédie déchirante. John Flickinger

En entrevue à Radio-Canada, sa mère, Sylvia Labrecque, a surtout souhaité « que son fils n’ait pas été tué en vain ». « J’espère vraiment que son départ ne passera pas sous silence. Que ce soit d’arrêter la tuerie, d’arrêter la violence, que ce soit de retourner tous les otages à leur famille. Il faut qu’un moment donné cette fichue guerre ait quelque part une fin », a-t-elle dit.

Blogueur et animateur, Pierre Lefebvre avait de son côté côtoyé l’homme comme cameraman, lors d’un voyage de chasse au Yukon. « Jacob est un exemple de courage et de force. Une forme physique exceptionnelle et une volonté d’aider son prochain de façon héroïque », a écrit M. Lefebvre mercredi.

« Dire que je t’ai appelé en fin de semaine pour avoir de tes nouvelles. […] Maudite guerre. C’est toi qui as influencé ma musique du début de chacun de mes films », a ajouté M. Lefebvre, visiblement ému.

Des réponses exigées

Tout cela survient alors que les corps des travailleurs humanitaires sont arrivés mercredi en Égypte afin d’être rapatriés dans leurs pays respectifs. C’est « une grave erreur » qui « n’aurait pas dû se produire », a par ailleurs reconnu le chef de l’état-major israélien Herzi Halevi, en évoquant « une mauvaise identification » dans des « conditions très complexes ».

La veille, le président israélien Isaac Herzog avait présenté ses « excuses », son premier ministre Benyamin Nétanyahou évoquant une frappe « tragique ». WCK, de son côté, a annoncé suspendre ses opérations dans la région.

Au Canada, des représentants du gouvernement ont eu des discussions avec l’ambassadeur de l’État hébreu à Ottawa au sujet de la frappe israélienne, a confirmé mercredi Justin Trudeau. « Nous avons exprimé, comme je l’ai dit, notre consternation par rapport aux morts inacceptables de travailleurs humanitaires », a-t-il dit.

De l’autre côté du globe, le premier ministre australien Anthony Albanese a quant à lui exprimé sa « colère et préoccupation » à son homologue israélien, la Pologne ayant annoncé convoquer l’ambassadeur d’Israël pour discuter de « responsabilité morale, politique et financière » d’Israël.

La veille, le Royaume-Uni avait annoncé convoquer l’ambassadeur d’Israël afin d’exprimer sa « condamnation sans équivoque » de la frappe israélienne. L’ONU a quant à elle dénoncé un « mépris du droit humanitaire international ». Le président américain Joe Biden s’est aussi dit « indigné », estimant qu’Israël ne protège « pas assez » les personnes venant en aide à la population palestinienne « affamée ».

Avec l’Agence France-Presse et Mélanie Marquis, La Presse