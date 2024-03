Crise en Haïti La communauté haïtienne demande que le Canada joue un rôle de leadership

(Montréal) Des organismes de la communauté haïtienne réclament l’aide du Canada et du Québec pour sortir de la crise qui sévit en Haïti et demandent également qu’Ottawa et les Occidentaux évitent les erreurs du passé.