(Ottawa) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé lundi que le Canada fournissait 1 million de dollars pour soutenir les victimes de violences sexuelles perpétrées par des militants du Hamas en Israël lors des attaques du 7 octobre dernier.

La Presse Canadienne

Le financement s’accompagne d’une offre de soutien de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour mener les enquêtes, trois mois après qu’un groupe de femmes occupant des fonctions politiques au Canada a demandé à Ottawa de fournir ce type de soutien.

La semaine dernière, un envoyé des Nations unies a déclaré qu’il existait des « motifs raisonnables » de croire que des militants du Hamas avaient commis des viols et des « tortures sexualisées » lors des attaques dans le sud d’Israël le 7 octobre.

Les organisations de femmes israéliennes ont critiqué leurs paires du monde entier pour leur lenteur à reconnaître les violences sexuelles perpétrées par le Hamas. L’envoyée spéciale du Canada pour la préservation de la mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme a attribué ce retard aux attitudes anti-juives.

Cependant, la police israélienne affirme que des preuves médico-légales n’ont pas été préservées dans le chaos des attaques et que le Hamas a tué de nombreuses personnes qui auraient été victimes de ces agressions sexuelles – et qui ne peuvent donc plus témoigner.

La ministre Joly est actuellement en Israël dans le cadre d’une tournée au Moyen-Orient pour plaider en faveur de l’aide humanitaire aux Palestiniens de la bande de Gaza et de la libération des otages détenus par le Hamas.

« Nous croyons les femmes israéliennes et nous les soutenons dans leur lutte pour la justice », a écrit la ministre Joly sur les médias sociaux.

« Aujourd’hui, j’ai rencontré la première dame d’Israël, Michal Herzog, pour discuter des violences sexuelles commises par le Hamas le 7 octobre et du soutien que nous apportons aux survivantes. »