Chambre des communes Des députés octogénaires qui ont toujours le feu sacré

(Ottawa) Ils sont octogénaires et siègent toujours à la Chambre des communes. « Des jeunes, j’en ai essoufflé », rigole l’un. « Je brasse encore la cage », assure l’autre : le bloquiste Louis Plamondon et la libérale Hedy Fry ont conservé le feu sacré, et le débat sur la prétendue date de péremption des politiciens qui fait rage aux États-Unis ne les fait pas vaciller.