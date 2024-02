Alexandre Boulerice, chef adjoint du Nouveau Parti démocratique (NPD), et le député de Québec solidaire (QS) Guillaume Cliche-Rivard ont tenu une conférence de presse, vendredi matin, devant les bureaux montréalais du ministre de l’Immigration, Marc Miller, pour lui demander de faciliter l’émission de visas aux proches de Canadiens qui tentent de fuir la guerre en Palestine.

Stéphane Blais La Presse Canadienne

Les deux partis politiques exhortent le gouvernement à éliminer « sa limite arbitraire pour les Palestiniens » et à veiller à réunir plus rapidement les proches avec leur famille.

« Des gens meurent tous les jours, des centaines de personnes meurent tous les jours et le gouvernement fédéral a une responsabilité d’accélérer le processus pour sauver des vies, éviter d’autres pertes humaines », a dénoncé le député Alexandre Boulerice.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a créé un programme visant à offrir des visas temporaires aux personnes coincées dans le territoire palestinien assiégé, à condition que des proches puissent les soutenir ensuite au Canada.

Mais cette politique stipule qu’elle n’examinera que 1000 demandes, ce qui constitue une injustice envers les Canadiens d’origines palestiniennes, selon le NPD et QS.

« Il vient d’où ce chiffre de 1000 personnes ? On a été extrêmement bienveillants et accueillants avec les Syriens et avec les Ukrainiens. Pourquoi on ne peut pas faire exactement la même chose avec les Palestiniens en ce moment ? C’est ça qu’on ne comprend pas », a ajouté le député du NPD.