Changements climatiques Le cri d’alarme des crevettiers

Les changements climatiques bouleversent l’écosystème du fleuve Saint-Laurent et les entreprises de pêche qui en dépendent. Les stocks de crevettes nordiques sont à leur plus bas niveau depuis plus de 30 ans, tandis que les sébastes sont si nombreux qu’ils mangent leurs petits. Au cœur de la tempête : les crevettiers, qui viennent de recevoir le plus faible quota de pêche de leur histoire. Annoncée en même temps, la levée du moratoire sur la pêche commerciale au sébaste imposé en 1995 est une bouée insuffisante, déplorent-ils.