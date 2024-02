Une importante fuite de données touchant au moins 9000 patients ayant consulté sur le territoire lavallois en 2022 est survenue au cours des derniers mois, annonce le CISSS de Laval, mercredi après-midi. La fuite de données émanerait d’un fournisseur du CISSS de Laval, Segma Recherche.

L’entreprise « offre des services de recherche et de sondages à de nombreuses organisations publiques et privées », peut-on lire sur son site internet. « Notre entreprise a été touchée par une attaque de type rançongiciel en août dernier », confirme le directeur général de Segma Recherche, Marc Bouchard.

Le CISSS de Laval avait demandé à Segma Recherche d’effectuer un sondage auprès de ses usagers afin de connaître leur niveau de satisfaction par rapport aux services de santé reçus. Une liste contenant 100 000 noms de patients ayant consulté au CISSS de Laval entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 avait été fournie à Segma Recherche. Ces patients ont consulté aux urgences, en chirurgie, en imagerie médicale, en santé mentale ou en clinique externe à l’hôpital de la Cité de la santé de Laval durant cette période. Les personnes ayant reçu des soins à domicile ou ayant consulté au Centre ambulatoire en santé mentale René-Laennec, dans un CLSC ou dans un centre de vaccination contre la COVID-19 de Laval entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 sont aussi visées.

Appel à la vigilance

Les informations personnelles d’au moins 9000 patients auraient été retrouvées sur le « darkweb », souligne le CISSS de Laval. « Les informations personnelles peuvent inclure les prénoms, les noms de famille, les numéros de téléphone, les raisons de consultation, les services obtenus, la date de la prestation du service et le numéro de dossier des usagers touchés par cette cyberattaque », indique le CISSS dans un communiqué diffusé mercredi.

« Dès que nous nous sommes aperçus de la brèche, nous avons averti les autorités compétentes », affirme M. Bouchard. Selon lui, rien ne permet à ce stade-ci de « croire qu’il y a eu une utilisation des données autre que leur publication » sur le « darkweb ».

Le CISSS de Laval précise que le « bris de sécurité » chez Segma Recherche a été réparé. Mais l’établissement lance un « appel à la vigilance » à ses patients. « Nous sommes conscients que cette situation puisse causer des inquiétudes et nous prenons la situation très au sérieux », affirme le CISSS de Laval.

Au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), on affirme qu’une enquête sera déclenchée sur ce sujet « de concert avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique et de la Commission de l’accès à l’information ».