Oui, il fera plus froid dans les prochains jours, mais le Québec sera épargné par la vague de froid polaire qui glace l’ouest du Canada et une partie des États-Unis. Le mercure pourrait descendre à -20 degrés Celsius la nuit dans le sud de la province, vers la fin de la semaine.

Il s’agit du premier réel épisode de froid au Québec depuis le début de l’hiver, constate tout de même Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada. « On a eu une journée froide ici et là, mais là on va avoir une période froide. Des nuits entre -15 et -20 degrés Celsius, on en aura cette semaine. Des petits matins très froids aussi. »

Un épisode de froid est normal à cette période de l’année, ajoute le météorologue.

De la mi-janvier à la mi-février, c’est pas mal le cœur de l’hiver. Cette période-ci est propice pour avoir une période de grands froids. Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada

D’abord, de la neige

La vague de froid polaire qui descend sur le centre du continent a un autre effet à court terme pour le Québec et les Maritimes : la neige. Dans les prochains jours, quelques centimètres de neige pourraient s’accumuler dans le sud de la province, de façon variable en fonction des régions, selon M. Legault.

À Montréal, moins de cinq centimètres neige sont attendus. À Mégantic, en Estrie, une dizaine de centimètres de neige pourraient tomber. « Ceux qui ont reçu beaucoup de neige en deux épisodes la semaine dernière, ce ne sont pas eux qui vont en recevoir le plus », précise le météorologue.

Mercredi, une tempête hivernale devrait toucher la région des Maritimes, de même que la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord. De 15 à 25 centimètres de neige sont prévus de mardi soir à mercredi en Gaspésie, prévient Environnement Canada. De forts vents seront de la partie pour les régions touchées.

« Le froid de l’Ouest canadien et américain ne nous touche pas vraiment, mais il aide à fabriquer cette neige-là, à donner der l’énergie à cette dépression qui va toucher les Maritimes », explique Simon Legault.

Du froid pour la fin de la semaine

Le mercure devrait ensuite descendre dans le sud du Québec à partir de jeudi pour une partie de la fin de semaine. « C’est momentané et ce n’est vraiment pas aussi intense que ce que l’Ouest est en train de connaître », précise Simon Legault.

La nuit, les températures pourraient descendre à de -15 degrés à -20 degrés Celsius, affirme-t-il. Hors des grands centres et dans des secteurs plus montagneux, le refroidissement éolien pourrait atteindre -25 et même plus bas, ajoute-t-il. Le météorologue ne s’attend pas à un avertissement de froid polaire pour le sud de la province. « C’est un trois ou quatre jours plus froid, mais pas extrême. »

N’empêche que cette météo contrastera avec les températures des dernières semaines. « On a eu un mois de décembre extrêmement doux, et récemment, les grandes bordées de neige nous ont protégés du froid », réitère M. Legault.

Morsure glacée dans l’ouest du pays

La situation est bien différente à l’ouest des Grands Lacs. Une partie du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et des Territoires-du-Nord-Ouest sont sous avertissement de froid extrême de l’agence fédérale.

Des refroidissements éoliens atteignant -40, voire -50, sont en vigueur. « C’est une incursion de l’air qui se trouve normalement au pôle qui descend au centre du continent », détaille Simon Legault. « Dans l’ouest, les froids ont battu des records, il y a eu des épisodes extrêmes avec des problèmes d’électricité. Là, les États-Unis y goûtent aussi, et il y en a encore pour quelques jours. »