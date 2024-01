PHOTO CHRISTOPHER MILLER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Revelstoke) Des vents extrêmement froids et violents soufflent de l’Arctique vers le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan, ramenant les températures de refroidissement éolien jusqu’à -55 °C dans certaines régions.

La Presse Canadienne

Les avertissements d’Environnement Canada concernant « la première intrusion arctique de l’année » couvrent certaines parties des territoires, une grande partie du centre et du nord de la Colombie-Britannique et des parties nord de l’Alberta et de la Saskatchewan.

Les prévisionnistes indiquent que la masse d’air arctique s’est déposée sur le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest avec des températures proches de -40 °C et un refroidissement éolien tombant à -55 avant que les températures ne deviennent plus saisonnières samedi.

Un avertissement de poussée d’air arctique a également été lancé pour la côte nord et centrale de la Colombie-Britannique, apportant des vents extrêmement froids mercredi soir.

La neige précédant les avertissements a déclenché plusieurs accidents sur les autoroutes de Colombie-Britannique, y compris un incident au cours duquel l’autobus des Thunderbirds de Seattle, de la Ligue de hockey de l’Ouest, a glissé dans un fossé près de Kelowna, mais personne n’a été blessé.

Environnement Canada affirme que le froid extrême met tout le monde en danger, mais que les risques sont plus grands pour les enfants, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur et celles qui ne disposent pas d’un abri adéquat.

« Surveillez les symptômes liés au rhume : essoufflement, douleurs thoraciques, douleurs et faiblesses musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils », indique Environnement Canada dans ses prévisions.

L’arrivée du froid en Colombie-Britannique après un début d’hiver chaud a amené avec elle de la neige, du vent, des risques d’avalanche, des avertissements de tempête, de hautes vagues, des pannes de courant et des conditions routières dangereuses.

James Floyer, prévisionniste d’Avalanche Canada, affirme que les amateurs de plein air ne devraient pas laisser leur enthousiasme face aux récentes fortes chutes de neige l’emporter sur le besoin de prudence, mais que les températures extrêmement froides prévues pour cette semaine pourraient contribuer à réduire le risque d’avalanche en fixant la neige sur les montagnes.