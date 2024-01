(Vancouver) L’Ouest canadien n’est pas épargné par les aléas de l’hiver. Le froid extrême dans l’Ouest canadien a retardé les voyages aériens, perturbé la circulation dans certaines régions et mis des vies en danger alors que la vague de froid se poursuivra tout le week-end, selon Environnement Canada.

La Presse Canadienne

L’agence fédérale a indiqué que les températures à Edmonton ont chuté à -37 degrés Celsius vendredi matin et pourraient atteindre -40 °C pendant la nuit, pour la première fois dans les limites de la ville depuis janvier 1972.

« Pour mettre les choses en contexte, ce qui est considéré comme normal pour la mi-janvier dans la région d’Edmonton est une température de -8 à -16 degrés Celsius », a déclaré Samantha Mauti, météorologue à Environnement Canada.

« Au cours des prochains jours, nous verrons des températures autour de -30 se rapprocher de -40 degrés Celsius. »

Le temps glacial et les conditions routières hivernales de vendredi ont déclenché un certain nombre d’accidents en Alberta et en Colombie-Britannique, alors que le mercure a chuté à moins 36 degrés à Calgary et à -13 degrés Celsius avec un refroidissement éolien de -24 °C à Vancouver.

À Edmonton, les services de santé de l’Alberta ont déclaré que les températures glaciales avaient provoqué un « problème de système de traitement de l’air » qui a perturbé le chauffage du service des urgences de l’hôpital Royal Alexandra, obligeant les patients à être redirigés vers d’autres hôpitaux pendant un certain temps.

À Calgary, le gel profond a entraîné des retards et des annulations de vols à l’aéroport, tandis qu’une panne de courant sur le train léger sur rail du centre-ville a contraint ses usagers d’attendre au froid.

Même si un froid aussi intense met tout le monde en danger, Environnement Canada affirme que les risques sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, les personnes qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur et celles qui n’ont pas d’abri adéquat.