La difficile rentrée de janvier

En septembre, c’est facile. Après trois mois de soleil, de chaleur et de farniente. Bon, d’accord, on travaille une grosse partie de l’été, mais on travaille léger. Entre deux terrasses, deux randonnées et deux festivals. On se remplit le dedans de lumière. Notre batterie est chargée d’énergie. Tant et si bien que lorsque la rentrée de septembre arrive, on est prêt. On est d’attaque. On a même hâte. Go ! Go ! Go ! Amenez-en, des projets !