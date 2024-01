Au cours de la manifestation tenue sur le Plateau-Mont-Royal, des poèmes ont notamment été lus et de la musique a été jouée.

Quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés samedi devant la résidence montréalaise de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, en appelant « à la fin du soutien militaire et diplomatique du Canada au génocide israélien ».

« Israël a maintenant tué au moins 23 469 Palestiniens à Gaza depuis le 7 octobre, dans sa campagne de violence ciblée. Nous sommes ici pour tenir Joly personnellement responsable. Elle est la porte-parole du Canada. Sans le support du Canada, des États-Unis et de l’Europe, Israël ne pourrait pas mener ce génocide », a fait valoir l’un des porte-paroles du regroupement, Felix Chau Bradley, dans un communiqué.

Au cours de la manifestation tenue sur le Plateau-Mont-Royal, des poèmes ont notamment été lus et de la musique a été jouée en symbole de « la résistance palestinienne contre la machine de mort israélienne, soutenue par le Canada », selon ce qu’affirme le groupe.

Un autre manifestant, Chau Bradley, a soutenu que Mme Joly « a discouru sur la loi internationale et le droit d’Israël de se défendre du terrorisme alors que des technologies canadiennes aident à massacrer des enfants par millier et à raser des maisons. « Nous voulons que [la ministre] comprenne qu’elle soutient ces morts. »

« Le Canada est un état colonial violent et il protège un état colonial violent. Le soutien tiède à une résolution sans effet pour un cessez-le-feu de l’ONU est juste une hypocrisie », a de son côté fait valoir El-Bechelany Lynch.

Plusieurs agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avaient été déployés sur place, par mesure de sécurité, au passage de La Presse. « Il n’y a eu aucun débordement, ni d’arrestation. C’était une manifestation pacifique », a précisé samedi l’agente Véronique Dubuc, porte-parole du corps policier.