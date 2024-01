Résidences privées pour aînés Plus de 2500 locataires évincés en un an

Plus de 2500 locataires de résidences privées pour aînés ont été évincés en un an, révèle mercredi l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP). Montréal et Québec sont les deux villes les plus frappées par ces évictions.