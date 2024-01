Refuges à New York Première vague d’expulsions de familles de migrants

(New York) Depuis son arrivée du Venezuela il y a quatre mois, Joana Rivas a lentement trouvé un semblant de stabilité à New York, en décrochant des emplois occasionnels de nettoyage et en inscrivant sa fille de 9 ans dans une école publique de Manhattan.