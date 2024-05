PHOTO JEFF ROPER, ASSOCIATED PRESS

Six personnes ont été tuées samedi matin, en Idaho, dans un accident impliquant deux véhicules, dont une navette, selon les autorités. Dans cette photo rendue publique dimanche, on aperçoit les véhicules accidentés après que la camionnette a franchi la ligne médiane et percuté la navette. Dix personnes ont également été blessées dans la collision survenue près d’Idaho Falls.