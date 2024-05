(Saint-Domingue) Le chef d’État dominicain sortant Luis Abinader, qui a fait campagne autour de son bilan économique et sa politique de fermeté vis-à-vis de l’immigration de Haïti, est en route vers une réélection dès le premier tour de la présidentielle, recueillant plus de 50 % des suffrages avec 18 % des voix comptabilisées.

Grand favori du scrutin, a recueilli 59,24 % des voix contre 26,9 % à l’ancien président Leonel Fernandez, selon les résultats partiels annoncés par le Conseil national électoral (JCE, Junta central électoral). S’il remporte la majorité absolue dès le premier tour, il sera déclaré vainqueur et effectuera donc un deuxième mandat de quatre ans.

Abel Martinez arrive troisième avec 10,6 % des voix après dépouillement de 18 % des votes.

Les cinq autres candidats se contentent de miettes, selon les premiers résultats.

Au siège de campagne du président, quelque 200 militants et partisans de M. Abinader ont crié de joie, tapé dans leurs mains, convaincus de la victoire. « Quatre ans de plus, quatre ans de plus », ont-ils scandé, a constaté un journaliste de l’AFP.

La formation politique de M. Abinader, le Parti révolutionnaire moderne (PRM) qui avait déjà remporté 120 des 150 municipalités en février, devrait aussi obtenir la majorité des sièges des 190 députés et 32 sénateurs en jeu.

À surveiller notamment, le vote de la diaspora, majoritairement installée aux États-Unis. Elle représente 11 % des votants et ses transferts de fonds vers la mère patrie ont pesé pour 9,1 % du PIB en 2022, selon la Banque mondiale.

« J’ai voté pour Abinader… il a fait du bon travail », a dit Maria Ramona Antonio, dentiste de 74 ans, après avoir voté dimanche à Saint-Domingue. « Regardez comment va le tourisme, qui crée de l’emploi… les routes construites, ces gens dans le besoin qui ont maintenant une assurance maladie. »

Haïti : « Que tous ces gens partent »

« C’est un pays qui a beaucoup de maturité démocratique. La démocratie dominicaine est forte et sortira renforcée », avait assuré M. Abinader lors d’une brève déclaration après avoir déposé son bulletin dimanche dans la capitale.

« Nous sommes confiants », avait quant à lui promis M. Fernandez après avoir voté dans un quartier ouvrier de la capitale. « Nous avons constaté une forte participation. »

L’opposition a dénoncé dimanche « l’achat massif de votes » par le parti du président, assurant avoir « recueilli des preuves-vidéos, photos », selon Manuel Crespo, un délégué de l’opposition. « Une fois de plus, ils (le PRM) achètent des bulletins de vote », s’est insurgé l’ancien président Danilo Medina (2012-2020), « ils veulent répéter ce qu’ils ont fait en février », lors des municipales.

Environ 70 % des Dominicains approuvent la gestion de M. Abinader et notamment sa politique de fermeté à l’égard d’Haïti.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2020, il a multiplié les opérations anti-immigration et expulsions, et construit un mur sur une partie de la frontière avec Haïti, en proie à une crise politique et humanitaire chronique aggravée par la violence des gangs qui contrôlent une grande partie de son territoire.

« Haïti ? Ce que nous voulons, c’est que tous ces gens partent pour leur Haïti, cela nous affecte beaucoup », a lancé Deisy Castillo, une électrice de 74 ans.

« Je n’aime pas les vexations faites à nos frères et sœurs haïtiens, mais j’aime une politique de nationalité très forte. J’aime la position actuelle de maintien de la souveraineté », dit Javier Taveras, 38 ans, qui émet néanmoins des doutes quant à l’efficacité du mur à la frontière.

M. Abinader se targue de résultats économiques positifs, évoquant une croissance « élevée », une inflation « dans la fourchette » et un faible taux de chômage. La Banque mondiale prévoit une hausse de 5 % du PIB d’ici la fin de l’année, tout comme le FMI, qui souligne le « potentiel » du pays à « devenir une économie avancée » dans les prochaines décennies.

Leonel Fernandez dénonçait cependant une manipulation des chiffres, soulignant que le panier alimentaire de base a augmenté de 3,56 % en 2023 par rapport à 2022.