Le retour de l’hiver s’est concrétisé dans le sud du Québec dimanche, avec une accumulation de neige atteignant 20 centimètres dans le Grand Montréal. Un prélude à une tempête hivernale attendue cette semaine.

Des milliers de Québécois se sont réveillés face à un tapis blanc, dimanche matin, après une dizaine de centimètres tombés au courant de la nuit dans le sud de la province.

La neige combinée au temps froid a favorisé des conditions routières glissantes. Dimanche matin, un « avis de conditions routières hivernales » était affiché sur le site d’Environnement et Changement climatique Canada.

Les flocons ont continué de tomber une bonne partie de la journée dimanche. En fin de journée, entre 15 et 20 centimètres de neige avaient été relevés dans le Grand Montréal, soit la plus grande accumulation de neige dans la province.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Opération de déneigement dans une rue de Montréal

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Divertissement en famille à Montréal

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La neige n’a pas freiné les ardeurs de ce joggeur...

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE ... ni celles de ce cycliste.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Un homme marche dans un parc de Montréal.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Opération de déneigement dans une rue de Montréal











Dans les Laurentides et en Montérégie, près de 15 centimètres de neige se sont accumulés depuis samedi soir, selon un résumé météorologique d’Environnement Canada. L’Estrie en a reçu de 10 à 15 centimètres et l’Outaouais, près de 10 centimètres. La situation était similaire dans Lanaudière et en Mauricie, tandis que dans le Centre-du-Québec, on a calculé une accumulation de 5 centimètres.

Il s’agit d’un avant-goût d’une importante tempête « avec différents types de précipitations et des vents forts à violents » à venir à compter de mardi soir, selon Environnement Canada.

La tempête annoncée touchera cette fois l’ensemble de la province, de Gatineau jusqu’à Québec, Rivière-du-Loup, Baie-Comeau, Saguenay et Gaspé, entre mardi soir et jeudi matin.

La neige devrait ensuite se transformer en pluie dans les régions de Montréal et de Québec.

Visibilité réduite

Dimanche matin, peu avant 7 h, le ministère des Transports et de la Mobilité durable affichait des conditions routières passables dans la grande région de Montréal, dans la couronne nord et sur la Rive-Sud. En soirée, la chaussée était partiellement couverte et la visibilité réduite sur un grand nombre de routes au Québec.

Quelques sorties de routes et collisions mineures ont été signalées, notamment sur l’autoroute 15 Nord à Laval et un peu plus au nord, sur l’autoroute 640 à Rosemère, dans les Laurentides.

Des retards de vols étaient également à prévoir en raison de la tempête qui frappe actuellement le nord-est des États-Unis. À l’aéroport Montréal-Trudeau, des dizaines de vols ont affiché des retards de plusieurs heures.

Avec La Presse Canadienne