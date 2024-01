2 articles Actualités

Des chiens récupérés dans des sacs poubelles à la SPCA

Un élevage de 106 bouledogues découvert dans la résidence d’un quartier cossu de Blainville, en avril, est au cœur d’une guérilla judiciaire que se livrent la municipalité, le MAPAQ et une controversée famille d’entrepreneurs qui dit avoir récupéré ses animaux en piteux état dans une SPCA six mois plus tard.