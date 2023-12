(Montréal) Certains secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue faisaient l’objet mardi matin d’un avertissement de pluie verglaçante pour la soirée de même que pour la nuit et la matinée de mercredi.

La Presse Canadienne

Environnement Canada prévoyait que les secteurs près de la frontière séparant le Québec de l’Ontario seraient les plus touchés, notamment ceux de Kirkland Lake en Ontario et de Rouyn-Noranda, mais que de la pluie verglaçante était aussi attendue à Val-d’Or, à Amos et à La Sarre.

L’agence fédérale a signalé que les conditions routières pourraient être difficiles et que les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement deviendront glacées, glissantes et dangereuses.

Environnement Canada a précisé qu’un avertissement de pluie verglaçante est émis lorsque de la pluie tombe pendant que les températures sont inférieures à zéro, ce qui occasionne des accumulations de verglas.

Des bulletins météorologiques spéciaux ont été transmis pour d’autres régions du Québec qui devraient à leur tour recevoir de la pluie verglaçante, de mercredi soir à jeudi matin. La Mauricie de même que les villes de Drummondville, Victoriaville, Québec, Saint-Georges et Montmagny devraient être affectées.

Les météorologues que ces régions devront à leur tour s’attendre à des conditions routières glissantes en raison du verglas sur les chaussées.