Une température printanière a accueilli les Québécois au lendemain de Noël. Le mercure devrait se maintenir au-dessus de zéro dans les prochains jours, accompagné d’un mélange de pluie et de bruine. Lueur d’espoir : des flocons pourraient apparaître vers la fin de la semaine.

Les températures se sont maintenues mardi au-dessus des normales saisonnières dans le sud du Québec. À Montréal, le mercure a atteint 5 oC, alors que le maximum habituel est de -4 oC, selon Katarina Radovanovic, météorologue pour Environnement Canada. Les prévisions sont semblables mercredi et jeudi.

Les nuits sont normalement autour de -13 oC à ce temps-ci de l’année, alors qu’elles ne descendront presque pas en raison du couvert nuageux, ajoute-t-elle.

Du côté de la capitale, le mercure a atteint 2 oC mardi, quand la normale habituelle est de -7 oC le jour et de -15o la nuit.

Bruine, pluie verglaçante et flocons

Dès mardi soir et pour les prochains jours, un système dépressionnaire venant du sud devrait apporter des précipitations dans la province. Cependant, une « zone de basse pression » recouvre une partie du centre du Québec, de la Baie-James à la Gaspésie, bloquant ces précipitations.

Résultat : un mélange de bruine, de pluie, de neige, de pluie verglaçante et de bruine verglaçante est attendu, avec des variations selon les régions et les moments de la journée. « Ce n’est pas très stable comme situation », précise Mme Radovanovic.

Un avertissement de pluie verglaçante est en vigueur dès mardi soir pour une partie de l’Abitibi-Témiscamingue. Si les quantités attendues ne sont pas très élevées, la pluie ou la bruine verglaçante pourrait rendre la chaussée glissante, prévient Environnement Canada.

À partir de mercredi, la pluie verglaçante pourrait se déplacer vers le sud-est, en direction de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches. Pendant ce temps, les régions au nord du fleuve Saint-Laurent, comme l’Abitibi-Témiscamingue, le nord de la Mauricie, la Réserve faunique des Laurentides et Charlevoix peuvent s’attendre à recevoir de la neige.

Quant au sud du Québec, notamment le Grand Montréal et la Montérégie, de la brume est prévue mercredi et de la pluie, jeudi. Les précipitations pourraient varier de 5 à 10 millimètres de pluie en fonction des secteurs, selon Mme Radovanovic.

De la neige samedi ?

Il est un peu tôt pour le confirmer, mais quelques flocons pourraient faire leur apparition dans le sud de la province vendredi ou samedi, ajoute la météorologue. Les températures devraient baisser sous zéro à Montréal samedi. Des précipitations sont aussi prévues, ce qui pourrait entraîner un léger couvert de neige.

Un scénario semblable est attendu à Québec, possiblement dès vendredi.

Les températures devraient ensuite se maintenir sous zéro pour l’arrivée de la nouvelle année.