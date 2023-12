(Montréal) Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Montréal pour s’opposer au projet de loi 31 sur le logement, qui permettrait aux propriétaires de refuser plus facilement les cessions de bail.

Coralie Laplante La Presse Canadienne

Munis de pancartes, de sifflets ou d’instruments, les manifestants se sont réunis sur le coup de midi, malgré la grisaille, dans le quartier de Parc-Extension.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La manifestation a eu lieu dans le quartier Parc-Extension.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Micheline Giroux

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Des banderoles et des affiches demandaient la démission de la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE 1 /4







« On l’a démontré de façon répétée depuis longtemps, que le problème ce sont les hausses de loyer abusives entre changements de locataires. Au moment du déménagement, les propriétaires en profitent pour contourner la loi, et faire des hausses de loyers abusives », a déclaré au micro Martin Blanchard, co-coordonnateur du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), avant que la foule ne débute la marche.

La manifestation a eu lieu alors que, plus tôt cette semaine, l’article concernant la cession de bail dans le projet de loi 31 a été adopté lors de l’étude détaillée du projet de loi, article par article, en commission parlementaire.

On enlève aux locataires le seul outil qui marchait un tant soit peu pour calmer le jeu. Martin Blanchard, co-coordonnateur du RCLALQ

En plus du RCLALQ, le Front de lutte pour un immobilier populaire (FLIP), ainsi que le Comité d’action de Parc-Extension ont pris part à l’organisation de l’évènement.

Si le projet de loi 31 est adopté, un propriétaire pourra refuser une cession de bail pour un motif autre que sérieux. La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, s’est défendue cette semaine, arguant que si un propriétaire refuse la cession de bail, ce dernier sera tout simplement résilié. Le locataire sera donc libre de partir.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau

Elle martèle que la cession de bail n’est pas une mesure de contrôle des loyers et que toutes les règles pour la fixation des prix vont continuer de s’appliquer.

Les organismes ayant mis sur pied la manifestation ont réclamé samedi la démission de la ministre Duranceau.

« À chaque article on essaie de voir comment on peut améliorer la situation des locataires dans un contexte de crise du logement. Le projet de loi n’est pas terminé, et on ne sait pas si on va réussir à le finir cette semaine. Moi j’ai plusieurs amendements, et les autres groupes d’oppositions aussi », a affirmé le député de Québec solidaire (QS), Andrés Fontecilla, lors de la manifestation. Le parlementaire, qui participe à l’étude détaillée du projet de loi, a dit ne pas savoir si le projet de loi sera adopté d’ici vendredi.

« La situation est grave, les loyers n’arrêtent pas d’augmenter, ça amène des pratiques comme les rénovictions, ça amène davantage d’itinérance, ça amène l’appauvrissement des ménages à plus faibles revenus, et aussi les ménages des classes moyennes », a-t-il déclaré, aux côtés de sa collègue députée de la circonscription de Verdun, Alejandra Zaga Mendez.

Avec des informations de Thomas Laberge