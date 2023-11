Amazonie brésilienne Baisse importante de la déforestation, mais les incendies menacent

(Brasilia) Le gouvernement brésilien a annoncé jeudi une baisse de 22,3 % en un an de la déforestation en Amazonie, un meilleur résultat en quatre ans, mais la sécheresse et les incendies menacent la plus grande forêt tropicale du monde.